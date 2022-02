Dopo il “buona la prima” e gli ottimi ascolti dell’esordio, la grande attesa si sposta tutta su Checco Zalone: è lui il super ospite della seconda serata di Sanremo 2022. Con un colpaccio da maestro, Amadeus è riuscito a convincerlo ad affrontare il temutissimo palco dell’Ariston e l’attore è pronto a stupire tutti con uno show nello show ad alto tasso di imprevedibilità. Ecco tutti i cantanti in gara, l’ordine di esibizione e gli ospiti della puntata di martedì 2 febbraio.

Sanremo 2022, la scaletta e le esibizioni della prima serata

I secondi tredici cantanti in gara sono, in ordine di esibizione:

Sangiovanni – Farfalle

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Le Vibrazioni – Tantissimo

Emma – Ogni volta è così

Matteo Romano – Virale

Iva Zanicchi – Voglio amarti

Ditonellapiaga e Rettore – Chimica

Elisa – O forse sei tu

Fabrizio Moro- Sei tu

Tananai – Sesso occasionale

Irama – Ovunque sei

Aka7Seven – Perfetta così

Highsnob & Hu – Abbi cura di te

Checco Zalone super star della seconda puntata

La prima volta di Checco Zalone è una delle chicche di questo Festival. Cosa farà? Probabile un monologo sui temi di attualità e poi, questo è certo, una nuova canzone che rischia di diventare un tormentone (come ha rivelato Amadeus).

Il ritorno della Pausini (per l’Eurovision)

Sarà invece al Festival per la quinta volta da super ospite Laura Pausini e questa volta c’è un perché diverso: non solo canterà il nuovo singolo ma la sua presenza servirà a lanciare la sua conduzione di Eurovision 2022 con Mika e Alessandro Cattelan (la loro presenza non è stata ufficializzata per mantenere l’effetto sorpresa).

La co-conduce e gli altri ospiti

Dopo la prova certamente non indimenticabile di Ornella Muti, tocca a un altro debutto, quello di Lorena Cesarini: l’attrice lanciata dalla serie cult Suburra (era la fidanzata del protagonista, Alessandro Borghi) è la seconda co-conduttrice di questo Festival. Gaia Giraci e Margherita Mazzucco lanceranno invece L’amica geniale 2, mentre è saltata la partecipazione di Luca Argentero (causa morte del padre della moglie, Cristina Marino). Sulla nave Costa Toscana si esibirà Ermal Meta, mentre all’Ariston sarà sfida tra Arisa e Malika Ayane per decidere l’inno delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.