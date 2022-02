INAUGURATI QUESTA MATTINA GLI SPORTELLI DELLA NUOVA DELEGAZIONE ANAGRAFE NEL MUNICIPIO IV

Sono stati inaugurati stamattina alla presenza del sindaco Antonio Decaro, dell’assessore ai Servizi demografici Di Sciascio, della presidente del Municipio Grazie Albergo e dei tecnici della ripartizione Servizi demografici, elettorali e statistici, i nuovi sportelli demografici di Anagrafe e di Stato civile nella sede periferica di nuova istituzione denominata “Delegazione Municipio 4 – Carbonara Ceglie Loseto”, in via D’Erasmo 3.

Presso la delegazione saranno garantiti i seguenti servizi:

rilascio, previa prenotazione, delle carte di identità elettroniche (due sportelli)

rilascio, previa prenotazione, della certificazione anagrafica e di stato civile (uno sportello)

dichiarazioni di morte (uno sportello).

I nuovi sportelli saranno aperti al pubblico:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.30

il martedì dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 16 alle 17.30.

Alla cerimonia di apertura hanno partecipato i consiglieri comunali e municipali.

“Gli sportelli saranno attivi da subito – spiega il sindaco Decaro -. Già stamattina ci sono i primi cittadini prenotati per richiedere certificati o rinnovare la carta d’identità elettronica. Pian piano stiamo riaprendo le delegazioni territoriali degli uffici demografici che nel corso di questi anni hanno subito in maniera drastica la carenza di personale e l’impossibilità per i Comuni di assumere. Per fortuna quella stagione è ormai superata e con le nuove assunzioni faremo fronte a tutti quei servizi che in questi anni hanno accumulato ritardi. Nei prossimi mesi lavoreremo all’apertura di nuove delegazioni territoriali e contemporaneamente continueremo a rafforzare i servizi digitali, attraverso la piattaforma Egov e l’erogazione dei certificati nelle edicole, servizio che sta riscuotendo un discreto successo sia tra gli operatori, che sono oggi diventati 18 su tutto il territorio cittadino, sia tra i cittadini che hanno richiesto più di 2000 certificati senza doversi recare negli uffici comunali”.

“L’apertura di questa delegazione è una grande opportunità per tutto il Municipio spesso danneggiato dalla distanza rispetto al centro della città – commenta la presidente Albergo -. Grazie al dialogo costante con l’amministrazione comunale e all’ascolto del territorio, stiamo cercando di colmare proprio questa distanza. E i residenti ne sono entusiasti. In questi giorni in tanti hanno voluto manifestarmi la loro soddisfazione, nonché un rinnovato sentimento di fiducia nei confronti delle istituzioni, che cresce e si consolida proprio grazie ad azioni coerenti come questa”.