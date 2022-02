Continua il viaggio di Nicola – Cozze, kebab & Coca Cola, il docufilm di Antonio Palumbo in uscita a Monopoli (3-9 febbraio) e Foggia (4-6 febbraio)

NICOLA – COZZE, KEBAB & COCA COLA

Cinema Red Carpet, Monopoli 3-9 febbraio

Cineteatro Sala Farina, Foggia 4-6 febbraio

Continua il viaggio del docufilm Nicola – Cozze, kebab & Coca Cola di Antonio

Palumbo: l’avventuroso road movie sulle orme del mito di San Nicola, sarà in

programmazione al Cinema Red Carpet di Monopoli da domani al 9 febbraio e al

Cineteatro Sala Farina di Foggia dal 4 al 6 febbraio. Altre città pugliesi accolgono il

coloratissimo mockumentary, prodotto dalla Oz Film di Francesco Lopez, con il

contributo di Apulia Film Commission in collaborazione con Octopost, dopo le uscite

baresi e la presentazione al Cineteatro Martinitt di Milano, il 21 dicembre (qui info e

materiali nicolacozzekebabecocacola).

Al centro della scena c’è il santo di tutti, icona inclusiva e cosmopolita, amata dai

vicoli di Bari Vecchia agli Stati Uniti dove è meglio conosciuto come Santa Claus, cioè

Babbo Natale, passando per Turchia, Belgio, Olanda, Francia, Russia, i paesi toccati

dal viaggio di Antonio Palumbo scandito dalle musiche travolgenti di Ivan Iusco che,

tra sacro e profano, guida lo spettatore alla scoperta del culto del vescovo di Myra,

patrono della città di Bari e celebrato in tutto il mondo nei modi più disparati.

Religiosità e tradizioni popolari, riti pagani e celebrazioni, pop culture e

consumismo: tutto questo si fonde e confonde nella figura di San Nicola, indagata e

analizzata, sempre con grande ironia, anche attraverso voci autorevoli come quella

del padre domenicano Gerardo Cioffari, direttore del Centro Studi Nicolaiani della

Basilica e di testimoni celebri del culto nicolaiano, come il sindaco di Bari, Antonio

Decaro e lo scrittore Nicola Lagioia.

Bari è solo il punto di partenza del viaggio compiuto dal regista alla ricerca di un’idea

vincente, il personaggio protagonista di Nicola – Cozze, Kebab e Coca Cola,

interpretato da Antonio Palumbo, pungolato dai consigli di un vecchio saggio

interpretato dal compianto attore barese Teodosio Barresi, nella sua ultima

apparizione sullo schermo.

Un viaggio che passa per la Russia, tra i paesi maggiormente devoti al Santo, e da

Saint-Nicolas-de-Port, nella regione francese della Lorena, dove una reliquia del dito

del vescovo di Myra (“se sei un osso di san Nicola non puoi mai stare tranquillo”) è

stata sufficiente a generare un culto molto sentito e festività della durata di un mese

adorate soprattutto dai bambini, raccontate dal sindaco di Nancy, capitale della

Lorena, Laurent Hénart. Poi nelle Fiandre, in Belgio (con lo scrittore Herman Cole e

lo storico e teologo Luc Vermeulen) e in Olanda (con John Helsloot, docente al

Merteens Instituut di Amsterdam) dove scopriamo le origini e l’evoluzione del mito

di Sinterklaas, il donatore di regali. Ad Amsterdam, Palumbo incontrerà, inoltre, il

reverendo James Rosenthal, fondatore della Saint Nicholas Society. Poi si prosegue

negli Stati Uniti, a New York, dove ha preso forma la figura di Santa Claus,

corpulento simbolo della opulenta società dei consumi, reso icona dalla Coca Cola. Il

viaggio si conclude a Demre, l’antica Myra, in Turchia, la città d’origine di Nicola,

meta dei marinai baresi che ne trafugarono le ossa. Anche qui, incontri prestigiosi

con il Metropolita di Demre, Hristosomos Kalayci e con il sindaco, Suleyman Topçu.

Il progetto è stato sostenuto anche con una campagna di crowfunding sulla

piattaforma Indiegogo che ha raccolto donazioni da tutto il mondo.

Il trailer del film:

https://drive.google.com/file/d/1–ku2bGEZqaOeRcOEIZPSE6RSbz4Q0QJ/view

Info:

https://www.facebook.com/nicolacozzekebabcocacola

https://www.instagram.com/nicola_cozzekebabecocacola/