Cna Matera: Fondazione Matera Basilicata 2019, necessaria una rivisitazione della missione e dei soggetti costituenti la governance.

Cna ,come già affermato più volte nei mesi precedenti e nei mesi successivi l’anno da Capitale

Europea della Cultura, è dell’idea che la Fondazione Matera Basilicata 2019 necessiti di una

profonda rivisitazione per quanto concerne i soggetti costituenti come pure della governance della

stessa.

“Abbiamo detto in più occasioni, afferma Leo Montemurro Presidente della Cna Matera, che

alle Associazioni datoriali territorialmente attive doveva essere attribuito un maggiore protagonismo

negli anni precedenti e durante l’annualità 2019; appello caduto nel vuoto. Oggi chiuso l’anno 2019,

tra luci ed ombre, si rende necessaria una rivisitazione dell’assetto costituente assegnando il

protagonismo principale al Comune di Matera ed alle Associazioni datoriali più presenti nelle

dinamiche sociali ed economiche cittadine; anche in considerazione del fatto che il Governo

regionale sinora non ha mai detto chiaramente cosa vuol farne della sua partecipazione all’interno

della Fondazione.

Tra l’altro permangono le gravi difficoltà di cassa che stanno mettendo in serie rischio la

tenuta di decine e decine di imprese che vantano crediti importanti nei confronti della Fondazione;

problemi acuiti dall’arrivo della pandemia da Covid-19. Gli ultimi dati disponibili parlano di debiti pari

ad almeno 6 milioni di euro e crediti per 8 milioni di euro, stando a quanto dichiarato dall’ex

Presidente Salvatore Adduce in occasione delle sue dimissioni. Urge, pertanto, chiarezza rispetto a

come si intende affrontare il nodo dei debiti, che vanno saldati nel più breve tempo possibile, azione

quest’ultima propedeutica ad una qualsiasi ipotesi di rilancio.

Questa della nuova veste della Fondazione Matera 2019 è una sfida che tutti i soggetti del

partenariato economico e sociale della Città di Matera devono cogliere trasformando la mission

dell’Ente e dandogli un taglio da “agenzia di sviluppo cittadino e territoriale”.

Cna come sempre è pronta a dare il proprio contributo.

Correlati