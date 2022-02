Sentieri Selvaggi.

Questo è il nome di un vecchio Film Western, ma in un panorama pressoché identico abbiamo tracciato e ripercorso una serie di probabili e antichissimi sentieri che collegavano in tempi remoti, forse nel medioevo, quelli che oggi sono i nostri centri abitati o giù di lì. La nostra ricerca inizia dai ruderi di una enorme e curiosa abitazione, che già nelle prime mappe del Regno d’Italia risulta essere “Masseria Gemmis” (perché nel territorio di questa famiglia).Le stranezze sono tante anche perché sembra di trovarsi in un convento piuttosto che in una masseria ed infatti il “Libro Negro di Pisticci” parla di un monastero della Santissima Trinità su Serra Montefinese, struttura che sembra svanire nel nulla dopo il 1240.Forse è il monastero riadattato in Masseria? Diversi archeologi portati sul posto dicono di sì.Ma noi decidiamo di andare oltre e rileviamo, percorrendolo per oltre 26 km, che esiste un antico tratturo che collega questa struttura ai resti della città-fortezza di Uggiano, ma non finisce qui, perché il tutto ci conduce a Monte Sant’ Angelo, vicino Salandra, dove troviamo i resti di una chiesa (ma si notano benissimo i resti di mura e di altre strutture) risalente allo stesso periodo. Il bello è che in questi percorsi, troviamo strutture simili quasi del tutto alla “Trinità- Gemmis” definiti a volte masserie, come San Martino vicino Ferrandina, altre volte monasteri come quello dell’Annunziata di Salandra, tutte con mura spessissime, archi, navate e contrafforti e soprattutto con uno stesso schema edilizio. La domanda sorge spontanea: perché tante fortificazioni? La Basilicata è stata solo luogo e terra di contadini? oppure in passato ha avuto una forte rete monastica-militare? Una parte della nostra storia va riscritta? In tutto questo lavoro, che ancora stiamo svolgendo, ringraziamo per l’importante aiuto e supporto storico datoci, l’illustre professore Coniglio, eccellente storico di Pisticci.



Wild Pisticci (Francesco Radesca)

Wild Lucania (Vito Borraccia)