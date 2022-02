DOMANI IL PRIMO INCONTRO AL MUSEO CIVICO

Domani, mercoledì 2 febbraio, a partire dalle ore 9.30, presso il Museo Civico, si terrà la presentazione pubblica delle nuove progettualità avviate dal Comune di Bari relative alle attività dei Centri servizi per le famiglie dei Municipi I, II e V nell’ambito del programma regionale Intesa Famiglie e della nuova normativa regionale su questa tipologia di servizi.Si tratta del primo di due appuntamenti sul tema: il prossimo è in programma mercoledì 8 febbraio con la presentazione delle iniziative delle strutture del welfare presenti sui territori degli altri Municipi.All’incontro, cui presenzierà l’assessora al Welfare Francesca Bottalico, sono stati invitati a partecipare i rappresentanti della Regione Puglia, del Tribunale per i minorenni di Bari, del Centro Giustizia minorile di Puglia, del Provveditorato agli Studi di Bari, del Distretto socio-sanitario e del Consultorio.Dopo la presentazione seguirà un momento di confronto con i presenti.