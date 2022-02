Come ogni anno, Legambiente celebra il 2 febbraio la “Giornata mondiale delle zone umide”, per ricordare la sottoscrizione della Convenzione di Ramsar del 1971, l’accordo internazionale sull’ambiente, nato con lo scopo di conservare e gestire al meglio questi particolari ecosistemi naturali e per conservare e tutelare le zone umide.L’anno scorso come circolo locale ci dedicammo al Bosco Pantano di Policoro, quest’anno, insieme all’Istituto Comprensivo 2 “Giovanni Paolo II”, scuola che rientra nella rete nazionale delle “SCUOLE ALL’APERTO”, abbiamo organizzato una LEZIONE ALL’APERTO che sarà tenuta da un archeologo per dare agli studenti dell’IC2 una maggiore e corretta informazione sulle ZONE UMIDE dell’antica Magna Grecia e come gli uomini del tempo davano la giusta importanza al territorio e come esso per diverse cause si è modificato fino ad oggi.Sarà sicuramente una giornata culturale, di formazione, di educazione, di informazione , di conoscenza e soprattutto di valorizzazione delle ZONE UMIDE che richiamano le acque dell’antica MAGNA GRECIA, e della nostra città, POLICORO, nata da Siris e da Heraclea, adagiata tra i due fiumi : Agri( Akiris) e Sinni ( Siris), luoghi di biodiversità e di vita. A tal proposito, in una scorsa escursione, proprio nei pressi del parco archeologico, luogo di stagni e di zone umide a cui ci dedicheremo in questa edizione, dove la presenza dell’acqua si sente e si vede passeggiando passeggiando, è stato trovato un granchio di fiume, ne conserviamo gli scatti fotografici con orgoglio.Pertanto, l’obiettivo è quello di far conoscere sempre più queste meravigliose realtà per incrementare la consapevolezza dell’importanza di questi luoghi e dando risalto alle buone pratiche di tutela e di conservazione degli stessi.

