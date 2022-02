Camillo Placì Vince Coppa Bulgaria

L’Hebar Pazardzhik, squadra di volley bulgara, guidata dal coach salentino internazionale, Camillo Placì, si è aggiudicata a Burgas la Coppa Bulgaria per 3 – 1, battendo i soliti rivali del Neftohimik 2010 Burgas, dopo quattro avvincenti set (25-23 25-27 25-23 25-21), nelle due ore del match, è stata decisiva la rimonta dall’11-18 nel 3° set.Nei giorni precedenti, la squadra bulgara aveva perso a tavolino 3-0 (25-0, 25-0, 25-0), la partita di Champions League con i tedeschi del VfB Friedrichshafen, in quanto aveva rinunciato a raggiungere la Germania, perché al ritorno a casa, tutto il team sarebbe dovuto stare 3 giorni in quarantena e non avrebbe potuto giocare le gare della Final Four della Coppa Bulgaria, nonostante avessero vinto per 3-2 il primo match con i tedeschi.Nell’ottobre scorso, la squadra bulgara di volley , sempre guidata da Camillo Placi’, nelle cui fila gioca anche l’italiano Jacopo Massari, inserito nel Dream Team della finale di Coppa Bulgaria in cui ha realizzato 18 punti. aveva vinto la seconda Supercoppa della sua storia, dopo il 2019, superando per 3-1 il Neftohimik 2010 Burgas. La Supercoppa bulgara è un trofeo per squadre di club organizzato a partire dal 2016 dalla Federazione pallavolistica locale, dove si affrontano i club che hanno trionfato in Superliga e Coppa di Bulgaria, o la finalista di quest’ultima nel caso in cui una formazione abbia centrato nella stagione precedente il double conquistando sia campionato che coppa nazionale.Camillo Placì, ha partecipato a due Olimpiadi: dal 2007 al 2008 è stato vice allenatore di Vladimir Alekno con la nazionale russa, conquistando la Medaglia di Bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2008 e vinto la World League in Brasile. Ha partecipato alle Olimpiadi di Londra 2012 con la nazionale bulgara come vice di Radostin Stoytchev, sempre con la stessa nazionale, ma come assistente coach di Silvano Prandi, aveva conquistato la medaglia di bronzo al campionato europeo 2009. Dal Settembre 2012 al Luglio 2014 è stato il Primo Allenatore della Bulgaria ottenendo il IV° Posto al Campionato Europeo 2013, alle Finali World League 2013 in Argentina e alle Finali 2012 World League a Sofia.Placì ha iniziato nel 1978 la sua prestigiosa carriera di allenatore, con la squadra della sua cittadina d’origine, la Volley Specchia, dopo aver ricoperto il ruolo di coach in Italia e all’estero, dal 2015 ha ricoperto questo ruolo, quasi esclusivamente all’estero: in Qatar al Al-Jaish Sport Club, dove ha conquistato il III° posto, sia nel campionato nazionale che in quello degli Stati arabi. Nel marzo 2015 è stato il vice di Nikola Grbić con la Serbia, conquistando la medaglia d’argento nella World League 2015. Nel luglio dello stesso anno, torna in Italia, diventando allenatore della Top Volley di Latina per il campionato 2015-2016, nella stagione successiva, allena Halk Bankası Spor Kulübü di Ankara (Turchia).Dal 2017 al febbraio 2021 ha guidato la Volejbol’nyj klub Fakel in Superliga russa, conquistando la Challenge Cup 2016-17, la medaglia d’argento nella Coppa di Siberia, ha raggiunto una finale di Coppa di Russia e arrivando, inoltre, al terzo posto nel campionato nazionale e nel Mondiale per Club. Nel febbraio scorso Placì ha rinunciato all’incarico di capo allenatore del Fakel per motivi di salute, su consiglio dei medici russi, dopo la lunga battaglia contro il Covid-19 durata quasi un mese. La società russa gli ha dedicato un emozionante ringraziamento “per il lavoro svolto, la dedizione e la professionalità. Ricorderemo sempre con calore gli anni trascorsi insieme”.

