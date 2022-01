VIABILITÀ, MERRA: “AL VIA I LAVORI SULLE ARTERIE PROVINCIALI” 

L’assessore: “Partita la fase delle gare, presto interventi importanti sulla provinciale delle Murge, sulla 48 del Basso Melfese, sulla 168 di Venosa e su diverse strade della provincia di Potenza”

“Finalmente stanno partendo i lavori sulle strade provinciali di Potenza finanziati dalla Regione Basilicata: si tratta di interventi importanti, che contribuiranno al miglioramento della viabilità nel territorio del potentino ed in particolare nell’area Nord della Basilicata”. Lo afferma l’assessore regionale ad Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra, in riferimento ad una importante fase da poco avviata e relativa agli avvisi di gara della Provincia di Potenza per una serie di opere di consolidamento e di messa in sicurezza. I lavori – per circa 6,5 milioni di euro – sono destinati a più interventi di tipo straordinario e prioritario nel territorio lucano. “Tali opere – ha proseguito l’assessore – saranno molto utili per il miglioramento della nostra viabilità interne. Tra gli interventi particolarmente importanti ci sono ad esempio quelli sulla Sp 21 delle Murge, che interessano direttamente le comunità di Venosa e di Montemilone o quelli sulla 48 del Basso Melfese, che attraversa l’area industriale di San Nicola di Melfi e sulla ex 168 di Venosa. Compito della politica e delle istituzioni – ha concluso Merra – è di lavorare costantemente per il bene dei cittadini”.

Ecco alcuni dei più significativi interventi:

Sp n. 13 “Campomaggiore-Pietrapertosa (1,5 milioni di euro)

Sp 2 “Campana” (1 milione di euro);

Sp 48 del “Basso Melfese (1 milione e 245 mila euro);

Sp n. 16 “Marsicana” (800 mila euro);

Sp ex Ss 168 di Venosa (800 mila euro);

Sp n. 21 delle Murge (600 mila euro);

Sp n. 109 “Piano Regio” (400 mila euro).