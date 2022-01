MATERA, CITTA’ PIU’ ACCOGLIENTE A LIVELLO GLOBALE. PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO SOTTOLINEATO DA FRANCESCO MANCINI SINDACO DI POMARICO

di MICHELE SELVAGGI

Matera Capitale Della Cultura 2019, ha lasciato il segno. Ora è viene riconosciuta come la “ città più accogliente a livello globale”. Il sindaco di Pomarico Francesco Mancini, che da anni si batte con tenacia per il raddoppio della SS. n.7 Matera – Ferrandina, ha colto l’occasione per sottolineare questo particolare momento straordinario e di grande notorietà anche a livello internazionale per il nostro capoluogo. “ Credo che la notizia di questi giorni, arrivata da fonti autorevoli – spiega Mancini attraverso una nota – deve inorgoglire tutto il popolo lucano e non solo. Il popolo lucano ha la cultura antica dell’accoglienza, cultura antica come la città di Matera alla quale andava data solo la opportunità di dimostrare quello che è Matera e quello che può diventare Matera , quando le viene data l’occasione di poterlo dimostrare. Questa notizia è solo un’ulteriore conferma che va a dimostrare le nostre reali potenzialità. Però tutto questo – ha aggiunto Mancini – deve innescare un percorso serio di riflessione sulle opportunità che ci sono state “negate” fino all’anno 2’019. Mi permetto di fare queste affermazioni, perché vorrei ricordare a chi di dovere, che questi risultato straordinario li abbiamo raggiunti senza uno straccio di infrastrutture che potessero agevolare questo percorso a livello mondiale. Chi arriva a Matera – sottolinea ancora il primo cittadino di Pomarico – arriva stremato da viaggi tortuosi e interminabili, viaggi fatti su strade da terzo mondo e ferrovie inesistenti. Figuriamoci se avessimo avuto infrastrutture degne di tal nome, cosa avremmo potuto fare. Sono anni che lottiamo per 20 miseri chilometri di una SS.7 a 4 corsie, o secoli che ci illudiamo che a Matera possa arrivare un treno, anche a bassa velocità, La riflessione va fatta e va fatta seriamente, perché noi vogliamo che il nostro territorio abbia le stesse opportunità che hanno gli altri territori a vocazione turistica, e non solo, in modo da poter dimostrare quello che noi siamo in grado di fare”. Fin qui l’intervento appassionato di Francesco Mancini , ma per noi che da anni seguiamo la vicenda dell’ammodernamento della SS.7, riteniamo oltremodo necessario sottolineare tutto l’impegno, non solo come primo cittadino di un importante centro del materano, ma anche in qualità di Consigliere Provinciale, per richiamare l’attenzione del mondo politico regionale, attraverso la promozione di diversi incontri istituzionali, sia presso il Comune di Pomarico che al palazzo di via Ridola a Matera.