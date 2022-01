Scomparsa Vitelli. Quinto: “Da oggi la comunità sanitaria lucana e materana, i suoi pazienti, avvertiranno la sua mancanza difficile da colmare”.

L’ex direttore generale della ASL 5 di

Montalbano Jonico e della Asm di

Matera, nominato commissario della

Istituenda Azienda Sanitaria Pugliese della Prevenzione, piange la scomparsa del dr.

Tonino Vitelli, già Primario di Medicina

Generale e Direttore Sanitario dell’ospedale di Tinchi di Pisticci. “Un professionista straordinario,competente, dedito al lavoro senza risparmiarsi un attimo” è stato il commento dell’ex direttore Quinto ed ancora “Persona generosa, con il gusto dello scherzo, un uomo perbene e buono che lascia in tutti noi un senso di grande amarezza, la stessa che provai quando da giovane direttore generale nel 2004 dovetti adottare la delibera di pensionamento perché compresi l’impoverimento che si sarebbe determinato con il suo collocamento a riposo”. A lui, continua Quinto, si deve l’intuizione di aver puntato a Tinchi sulla diversificazione della disciplina medica consentendo a due suoi

allievi il dr. Rocco Bruno e al dr. Pasquale Bellitti di poter avviare un importantissimo servizio come quello della Endocrinologia diventata con il tempo un punto di eccellenza non solo regionale”. Per l’ex direttore generale occorre ora raccogliere la sua eredità professionale,umana e scientifica per continuare a potenziare le attività sanitaria che il dr. Vitelli avviò mettendo al servizio della comunità lucana i saperi e le conoscenze scientifiche che seppe trasferire ai suoi allievi medici. “Da oggi” ha concluso Quinto, “la comunità sanitaria lucana e materana, i suoi pazienti avvertiranno la sua mancanza difficile da colmare”.

