Fuoco alle polveri. Iniziamo da qui.

Abbiamo con onore avuto la fiducia del.Sindaco nel lontano 2016. Eravamo io, l’ottimo assessore e per me un fratello, Salvatore De Angelis e il grande vice sindaco Maria Grazia Ricchiuti . All’inizio con Viviana ci siamo sentiti come i quattro dell’ Operazione Telemark, buttati nella battaglia di Stalingrado. A darci una mano sono intervenuti la consigliera Antonella Lauria ed il presidente del consiglio Gianpiero Andrulli . Ma non è bastato, la rivoluzione è stata bloccata da chi tra focacce, pettole e taralli, aveva ancora amicizie tra i gestori delle strutture sportive, i quali gestori si potevano cacciare all’istante, ma la ” l’imprenditrice del pane” minacciava la stabilità del consiglio facendo misteriosamente adducendo scuse di ogni tipo, ogni volta che usciva il discorso. A questo si aggiungevano quelli che schierati con le “Pie donne” volevano che De Angelis ed il.sottoscritto non facessero il mazzo a Santoriello pur avendo documenti e mappe alla mano.Per la stabilizzazione degli LSU poi è accaduta la stessa cosa. Ci sono tante altre cosette che ho gelosamente conservate nelle varie chat e che con il tempo tirerò fuori.Massimo rispetto per Viviana Verri che come noi è stata vittima di quattro cialtroni che tra maquarenes, chiacchiere di rivendita e interessi personali ci ha fatto buttare fango addosso. Fine prima parte

Francesco Radesca ex assessore comune di Pisticci