ViVa Ale, pubblicato bando per selezionare uno psicologo

La Fondazione Alessandra Bisceglia mette a disposizione una borsa di studio annuale dell’ammontare di 500

euro mensili, finalizzata allo svolgimento di attività professionale per psicologo nella sede di Lavello. Le

domande entro il 28 febbraio

LAVELLO – La Fondazione Alessandra Bisceglia, nell’ambito del Progetto “Le Stanze di Ale” – i centri

territoriali diagnostici rivolti ai pazienti affetti da anomalie vascolari – ha pubblicato un bando per titoli e

colloquio per selezionare uno psicologo da destinare alla sede di Lavello. Il professionista – che svolgerà

l’attività in forma autonoma – riceverà una borsa di studio annuale dell’ammontare di 500 euro mensili. Le

domande di ammissione – indirizzate alla presidente della Fondazione Alessandra Bisceglia ViVa Ale Onlus –

dovranno essere presentante esclusivamente via pec entro e non oltre le ore 12 del 28 febbraio 2022

all’indirizzo amministrazione@pec.fondazionevivaale.org. Tra i requisiti richiesti, laurea in Psicologia

(vecchio ordinamento) o laurea specialistica in Psicologia classe LS 58; iscrizione all’albo professionale;

esperienze maturate in qualità di psicologo in strutture sanitarie pubbliche o private; ottima conoscenza

della lingua inglese e del pacchetto Office. Il professionista selezionato si dedicherà ad attività quali

“servizio di accoglienza delle famiglie e dei pazienti delle Stanze di Ale; colloqui preliminari psicologici con

pazienti e famiglie ed eventuale percorso di sostegno psicologico se richiesto; coordinamento e gestione

delle attività di confronto con i gruppi europei di rappresentanza dei pazienti (ePAG); progettazione e

collaborazione nella realizzazione di progetti già avviati”. Una volta scaduti i termini per la presentazione

delle istanze verrà nominata una Commissione esaminatrice che disporrà complessivamente 50 punti così

ripartiti: 20 per i titoli, 30 per l’orale (prove su materie inerenti la disciplina a concorso, ma anche di inglese

e sui compiti connessi alla funzione da conferire). Entro 30 giorni dal termine delle prove di esame sarà

formulata una graduatoria di merito dei candidati. Per ogni ulteriore dettaglio e per scaricare la

documentazione richiesta e il modello per la domanda di candidatura basta consultare il sito internet della

Fondazione o cliccare sul seguente link:

https://www.fondazionevivaale.org/wp-content/uploads/2022/01/Bando-borsa-di-studio-per-n.-1-

Psicologo-2022-modello-di-domanda.pdf

Per ogni tipo di informazione è possibile inoltre contattare la segreteria della Fondazione al seguente

numero telefonico: 0972-81515.

Correlati