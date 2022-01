PUGLIA CAPITALE SOCIALE 3.0, UN’OCCASIONE PER LE ASSOCIAZIONI E LA COMUNITÀ: INCONTRO A GINOSA (TA) IL 28 GENNAIO 2022  

Sarà presentato venerdì 28 gennaio 2022 alle ore 11,00 nella Sala Consiliare del Comune di Ginosa (TA) l’Avviso PugliaCapitaleSociale 3.0 dall’Assessora al Welfare regionale Rosa Barone.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del Sindaco di Ginosa Vito Parisi. Assieme all’Assessora Barone, interverranno il Consigliere Regionale Marco Galante, l’Assessora Comunale alle Politiche Sociali Damiana Esther Sansolino e Davide Giove, Portavoce Regionale Forum Terzo Settore.

Puglia Capitale Sociale 3.0 è un avviso finalizzato allo sviluppo della cittadinanza attiva e alla promozione del welfare di comunità. È diretto a sostenere, a livello regionale, lo svolgimento di attività di interesse generale promosse da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Fondazioni di terzo settore, e al contempo, la concessione e l’erogazione di contributi alle associazioni per fronteggiare la gravissima situazione di difficoltà nella quale si sono trovate le organizzazioni che hanno dovuto sospendere o implementare le proprie attività nel corso del 2020, per effetto delle disposizioni legate all’esigenza di contenere la diffusione del contagio da COVID-19.

Oltre 8,6 milioni di euro per associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato, due linee di finanziamento. Fino a 40.000,00 euro per progetti di innovazione e fino a 8.000,00 euro di rimborsi per spese sostenute.

I dettagli delle due linee di finanziamento dell’Avviso regionale saranno illustrati nel corso dell’incontro. Al termine dell’evento, si terrà la tavola rotonda con i Sindaci e Assessori al Welfare dei Comuni dell’Ambito Territoriale TA/1 sul piano regionale delle Politiche Sociali.

Accesso consentito nel rispetto delle norme anti Covid vigenti e con mascherina FFP2.