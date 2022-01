PRESENTATI I TRE TECNICI PER IL PIANO PNRR

Il Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino, con il Direttore Generale Alfonso Marrazzo ed i dirigenti degli uffici interessati (Attolico, Mancusi e Spera), hanno ricevuto ieri pomeriggio (27 gennaio 2022), i tre tecnici esperti, incaricati di svolgere “attività di supporto e consulenza per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti del territorio regionale coinvolti negli interventi di semplificazione” in funzione delle attività previste nel PNRR. I tecnici incaricati a collaborare con la Provincia di Potenza sono: Lucia Rossi (Ingegnere per l’Ufficio Edilizia e Patrimonio), Giambattista Coviello (Ingegnere per il settore Viabilità e trasporti), Luigi Nilo (Avvocato per Ufficio Pianificazione e S.I./Collaborazione con la SUA).

