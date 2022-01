Il Sindaco di Albano di Lucania e Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino,ha consegnato questa mattina, nel corso di una significativa cerimonia al Teatro Stabile di Potenza, voluta dal Prefetto Michele Campanaro, una onoreficenza dell’Ordine “al merito della Repubblica Italiana” a Giuseppe Doti appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria.Un suo atto di generosità e di coraggio, alcuni anni fa, lo spinse a fronteggiare, nel carcere dell’Isola d’Elba, un tentativo di sommossa e di fuga di un nucleo di detenuti per terrorismo, che nella loro azione avevano preso in ostaggio diversi componenti della Polizia Penitenziaria.Il suo coraggio, evitò conseguenze peggiori finendo esso stesso ostaggio ma salvando di fatto la vita a diversi suoi colleghi impedendo la fuga dei detenuti.”Un esempio di coraggio e di altruismo -ha dichiarato Guarino – che gli fa onore e che fa onore alla nostra comunità, per il suo sprezzante atto di generosità e per aver saputo anteporre l’idea di tutore della legge e delle regole dello Sato, alla incolumità della sua persona. Gli siamo grati e riconoscenti per aver altresi’ portato in alto il nome della nostra cittadina mostrando il vero volto che è dentro di noi in ogni azione di sostegno ai più deboli”.”Albano di Lucania – ha concluso Guarino – ha nel suo DNA, proprio questo spirito che dobbiamo preservare e portare ad esempio ai nostri giovani”.

