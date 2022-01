Ricordare significa riflettere ancora oggi sulla tragedia della deportazione e

dello sterminio di massa, non solo per non dimenticare ma per rafforzare il

senso di identità comunitaria minata dalla ultime vicende europee

Ogni anno lo Spi Cgil celebra la Giornata della memoria, dedicata alla

commemorazione delle vittime dell’Olocausto. In questo giorno si celebra la

liberazione del campo di concentramento di Auschwitz avvenuta il 27 gennaio 1945

ad opera delle truppe sovietiche dell’Armata Rossa. L’apertura dei cancelli di

Auschwitz mostrò al mondo intero non solo molti testimoni della tragedia, ma anche

gli strumenti di tortura e di annientamento utilizzati dentro a quel lager nazista.

Per lo Spi Cgil è una data importante in quanto il dialogo tra generazioni parte da qui,

da una delle pagine più buie della storia del Novecento. Ricordare significa riflettere

ancora oggi sulla tragedia della deportazione e dello sterminio di massa, non solo per

non dimenticare ma per rafforzare il senso di identità comunitaria minata dalla ultime

vicende europee – dagli attentati alla Brexit, dall’accoglienza dei migranti alla crisi ai

confini tra Bielorussia e Polonia fino agli ultimi preoccupanti accadimenti che stanno

interessando l’Ucraina – e i principi di libertà e uguaglianza che sono alla base di ogni

società.

In quest’ottica vanno visti anche i viaggi organizzati dallo Spi Cgil di Basilicata

rivolti ai propri iscritti e che ogni anno vedono la partecipazione di numerosi

pensionati, momentaneamente sospesi a causa della pandemia. In particolare, l’ultimo

viaggio in Polonia, tra le città di Cracovia, Breslavia (Wrlocav), il campo di

concentramento di Auschwitz Birkenau e la miniera di sale di Wieliczka è stata

l’occasione per firmare il protocollo d’intesa tra Spi Cgil nazionale, Spi Cgil

Basilicata e Solidarność, il sindacato autonomo dei lavoratori polacco.

Nel protocollo le organizzazione sindacali, infatti, ribadiscono il loro impegno per il

rafforzamento delle politiche sindacali in Europa anche attraverso lo sviluppo di

relazioni bilaterali ed in stretto coordinamento con la Ferpa e la Ces. Nel riaffermare

e contribuire al rinvigorimento dei valori comuni e dei diritti universali sanciti nella

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Spi Cgil e Solidarność ritengono

necessario ed opportuno sviluppare rapporti stretti di amicizia e solidarietà, rafforzare

il lavoro comune e programmare attività e scambi politici e culturali finalizzati alla

crescita economica, sociale e culturale delle proprie comunità.Potenza, 27 gennaio 2022

Correlati