ECCO IL NUOVO CONSIGLIO PROVINCIALE: ECCO IL NUOVO CONSIGLIO PROVINCIALE: ECCO IL NUOVO CONSIGLIO PROVINCIALE:MINERVA: “INSIEME CONTINUEREMO UNA GRANDE FASE DI BUONA POLITICA PER LA COMUNITA’”

“Oggi 27 gennaio, è la Giornata della memoria. Sappiamo quanto è importante

per la nostra cultura democratica e non è forse un caso che avvenga proprio oggi una

proclamazione importante per voi, nuovi eletti consiglieri, che avete svolto, con tanta

bellezza riportata alla politica, la campagna elettorale. Sono stato e continuo ad essere

il presidente del dialogo, uno che ha sempre la porta aperta e ha sempre le orecchie

pronte ad ascoltare buone idee nell’interesse e per il bene del territorio. Continueremo

una grande fase di buona politica per la comunità. Questo piccolo saluto è per darvi il

benvenuto”.

Sono questi alcuni passaggi chiave dell’intervento che il presidente della

Provincia di Lecce Stefano Minerva ha tenuto nella mattinata odierna, subito dopo la

proclamazione degli eletti, sancita dall’Ufficio elettorale presieduto dal segretario

generale Angelo Caretto. La cerimonia si è svolta nella sala consiliare di Palazzo dei

Celestini, alla presenza anche del capo di Gabinetto Andrea Romano e del direttore

generale Giovanni Refolo.

Ad ascoltare il saluto del presidente, tra gli scranni della sala consiliare, c’erano i

16 neoeletti consiglieri provinciali: Renato Stabile e Francesco De Vitis (per la lista

“Fratelli d’Italia”); Antonio Leo, Antonio De Matteis, Fabio Tarantino, Gabriele

Mangione, Alfredo Paolo Fina, Antonio Ermenegildo Renna, Attilio Giovanni De

Marco (per la lista “Insieme per il Salento”); Ettore Tollemeto, Brizio Maggiore,

Giovanni Casarano (per la lista “Civica Salento”) ; Ippazio Antonio Morciano,

Francesco Volpe, Paola Povero, Germano Luca Santacroce (per la lista “Salento

