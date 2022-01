Acquedotto Lucano, Andretta: «A lavoro per trasformare alcune criticità del servizio idrico in un’opportunità»

Sul sito web www.acquedottolucano.it è disponibile, in versione scaricabile, il documento di sintesi dell’intervento tenuto dall’Amministratore unico nel corso dell’ultima assemblea dei soci.

«Vogliamo dare un forte slancio alla nuova fase avviata da Acquedotto Lucano, finalizzata a rendere maggiormente efficiente la struttura aziendale e a superare le criticità del servizio idrico che, ad oggi, rappresentano un punto di partenza per porre in essere interventi mirati e garantire ai cittadini lucani il servizio che meritano. La nuova strategia aziendale sarà attuata secondo il programma illustrato ai sindaci lucani nel corso dell’Assemblea dei soci che si è tenuta il 14 gennaio scorso, che ha approvato il Piano degli investimenti e la relazione sull’attuale situazione dell’azienda e sulle prospettive future». Lo afferma in una nota l’amministratore unico di Acquedotto lucano, Alfonso Andretta. «L’azienda – prosegue – affronterà nel prossimo periodo delicate e stimolanti sfide improntate sulla sul potenziamento del servizio. È nostro dovere rilevare le criticità e trasformarle in opportunità: dalla comprensibilità delle bollette alla riduzione dello spreco di una risorsa di primaria importanza per garantire al tempo stesso un minor consumo di energia per il trasporto e la riduzione degli episodi di interruzione.

Il Pnrr permetterà di intensificare gli sforzi nell’ottica dell’innovazione e della sostenibilità. Tutela del territorio e qualità del servizio sono e saranno la nostra bussola e Acquedotto Lucano – conclude Andretta – sarà all’altezza delle aspettative». I vertici dell’azienda si completano con la nomina del nuovo Direttore Generale, Andrea Volpe, classe 1971, laureato in Ingegneria Civile Idraulica presso il Politecnico di Bari; in ultimo, ha ricoperto il ruolo di Direttore Ingegneria di Acquedotto Pugliese Spa. La procedura è avvenuta a conclusione dell’iter di selezione avviato attraverso un bando pubblico che è stato curato dalla società Randstad, primaria azienda di settore nell’ambito della ricerca e valutazione di figure manageriali.