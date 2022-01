Seconda edizione online dell’Unconventional Breakfast Challenge: in gara per la Basilicata Mariangela De Biase

Tutto pronto per la seconda edizione online dell’Unconventional Breakfast Challenge: la masterclass , ideata da Concetta D’Emma, in modalità “sfida” che contribuisce a dare le linee guida per creare Colazioni Indimenticabili per Viaggiatori con Stili Alimentari Diversi (vegetariani, vegani, celiaci, intolleranti al lattosio, sportivi, musulmani, ebrei), che raccontino il territorio e che piacciano proprio a tutti, senza dimenticarsi di coinvolgere i produttori e le attività locali e che tengano conto anche della sostenibilità (ambientale, economica, sociale).Anche quest’anno – dopo il terzo posto conquistato nella prima edizione – partecipa l’Ambasciatrice Unicoventional Breakfast per la Basilicata Mariangela De Biase (Premio Thalia 2021) , titolare della Tenuta Palmieri – Dimora Donna Mari – Maratea e fondatrice di Destinazione Wedding Maratea. Anche per lei le colazioni sono l’opportunità per presentare e far “assaporare” il territorio marateota e lucano in generale curando ogni dettaglio. Le tavole di Donna Marì, luogo di massima espressione di convivialità sono un gioco armonico di meravigliose viola in vasi di vetro di altezze diverse, i piatti che giocano con una pigna che richiamano l’azzurro del mare. I tovaglioli in lino bianco che non seguono il vecchio galateo della tavola ma posizionati sotto il segnaposto. Le posate vintage comprate da un antiquariato danno un tocco classico alla mise en scène primaverile.

Tante le novità annunciate per la gara. Una nuova versione, nuovi contenuti, nuove case-history di successo, nuovi protagonisti e nuove sorprese. Non è una sfida ai fornelli o riservata solo a chi opera nel settore alberghiero ed extralbeghiero, o del food&beverage, ma – spiega l’ideatrice Concetta D’’Emma – è un percorso che riguarda tutti gli attori di una destinazione e della filiera turistica, rivolto anche a studenti ed insegnanti delle accademie e degli istituti alberghieri e turistici, dove anche chi si occupa di accoglienza deve conoscere tutte le sfumature di queste tipologie di ospiti.

E tra gli Special Guest di questa edizione, l’on. Maria Chiara Gadda, l’ideatrice della Legge 166 contro gli sprechi alimentari, che lancerà una nuova sfida per i partecipanti: capire come, dove e perché comunicare il proprio impegno nella lotta agli sprechi, anche quelli non alimentari, attraverso le proprie storie #iononsprecoperchè.

La Special Guest Internazionale di quest’anno, è Yvonne Maffei, italo-americana e Fondatrice di MyHalalKitchen, che ci aprirà la mente da San Diego (California) per raccontarci delle colazioni muslim-friendly ma in versione “made-in-Italy”, il tutto con semplicità e passione.

Dal 31 prossimo 4 puntate (su Zoom) – in 2 settimane: una sorta di laboratorio di cocreation: un esperimento sociale che ha dimostrato come si possano sviluppare empatia digitale e social collaboration, ovvero la capacità di ascolto e di interazione sugli ambienti digitali con persone mai incontrate prima,

insieme alla capacità di collaborare in gruppi di lavoro online.

Un’esperienza -–sottolinea l’ideatrice D’Emma – che unisce tutta l’Italia e che trova nelle varie “diversità” un’opportunità di arricchimento e di crescita personale e professionale.

Diversità per: tipologia di azienda turistica, di ruoli e reparti, di educazione, di età, di razza, di sesso, di credo religioso, di stili alimentari, di ceto sociale, ecc.

Anche quest’anno si sosterrà la Fondazione Banco Alimentare per sensibilizzare al non spreco del cibo nel settore turistico e per aiutare le famiglie più bisognose.

Con l’Unconventional Breakfast si possono adempiere a ben 13 Obiettivi su 17 per uno Sviluppo Sostenibile! (Agenda 2030) ed i partecipanti riceveranno in omaggio l’omonimo libro “Unconventional Breakfast: la Colazione del Territorio per Viaggiatori con Stili Alimentari Diversi”, in uscita nei prossimi mesi.

Infine, l’Unconventional Breakfast è stato candidato alla seconda edizione del Premio Edelweiss nella categoria “Progetto Internazionale Ispiratore”, indetto dal Cluster di Turismo Sostenibile di Aragona (Spagna), che premia le Eccellenze nello Sviluppo del Turismo Sostenibile.