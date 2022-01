Pitagora, l’illuminato di Samo, nella Polis magnogreca di Metapontion

Για τον εορτασμό της 9ης Φεβρουαρίου, της Παγκόσμιας Ημέρας της ελληνικής γλώσσας, η πόλη της Bernalda (Matera, Ιταλία), δίδυμη πόλη της Σάμο, προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό τέχνης: γλυπτική, ζωγραφική, κεραμική, ψηφιδωτό. Το θέμα που επιλέχθηκε είναι ο Πυθαγόρας, ο διάσημος φιλόσοφος που γεννήθηκε στη Σάμο και έζησε, δίδαξε και πέθανε στο Μεταπόντο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και διαδικτυακά. Έως τις 6 Φεβρουαρίου 2022 το σκίτσο του έργου με περιγραφή στα ιταλικά και ελληνικά μπορεί να αποσταλεί στον Δήμο Bernalda (magnagrecia@comune.bernalda.matera.it). Έως τις 30 Μαρτίου 2022, η φωτογραφία του ολοκληρωμένου έργου πρέπει να παραληφθεί από τον Δήμο Bernalda (magnagrecia@comune.bernalda.matera.it). Έπαθλα για τους κορυφαίους νικητές: ένα ασημένιο νόμισμα Μεταποντίων και 100 σειρές του έργου. Κριτική επιτροπή υψηλού επιπέδου με τη συμμετοχή της καθηγήτριας Maria Adelaide Cuozzo του Πανεπιστημίου της Basilicata. Περισσότερες λεπτομέρειες (giuseppe.barberino@comune.bernalda.matera.it) και στις παρακάτω εικόνες.

Per celebrare il 9 febbraio, la Giornata Mondiale della Lingua Greca, la città di Bernalda (Matera), gemellata con la città di Samo, bandisce un concorso internazionale di arte: scultura, pittura, ceramica, mosaico. Il tema prescelto è Pitagora, il celeberrimo filosofo che a Samo nacque e che a Metaponto visse, insegnò e morì. La partecipazione è gratuita e on line. Entro il 6 febbraio 2022 si può inviare al Comune di Bernalda (magnagrecia@comune.bernalda.matera.it) il bozzetto dell’opera con una descrizione in lingua italiana e greca; entro il 30 marzo 2022 deve pervenire al Comune di Bernalda (magnagrecia@comune.bernalda.matera.it) la fotografia dell’opera finita. Premi per i primi classificati: una moneta in argento Metapontion e 100 serigrafie dell’opera. Giuria di alto livello con la partecipazione della professoressa Maria Adelaide Cuozzo dell’Università degli Studi della Basilicata. Per informazioni (giuseppe.barberino@comune.bernalda.matera.it); altri dettagli nelle immagini sottostanti.