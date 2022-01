IN USCITA IL FILM “LA NOTTE PIÙ LUNGA DELL’ANNO” CON LE MUSICHE DI ANTONIO DEODATI E UNADEROSA

Esce il 27 gennaio il film “La notte più lunga dell’anno”, in tutti i cinema italiani. Lo stesso giorno verrà pubblicata anche la compilation che contiene le musiche originali del film, realizzate da Antonio Deodati (musicista, arrangiatore) e sua moglie Unaderosa (cantante, compositrice).I due sono stati scelti grazie ad un brano che ha colpito particolarmente il regista Simone Aleandri, una canzone che fa parte del loro progetto etnico “Renanera” e cioè “Ballatarantella”, che secondo il regista romano, sintetizza in chiave musicale, ciò che lui ha voluto raccontare col suo linguaggio cinematografico. Il regista ha sfruttato al meglio però l’ecletticitá dei due artisti, dando loro la possibilità di esprimere le loro attitudini, anche attraverso brani pianistici e persino la riproduzione di un madrigale di Gesualdo da Venosa, cantato interamente da Unaderosa. Senza dubbio è un’esperienza che ha coinvolto molto i due musicisti, arricchendo la loro esperienza artistica che vanta già collaborazioni di spessore come quella con Vittorio De Scalzi(New Trolls), Mango, Federico Poggipollini, Corona, Marie Claire D’Ubaldo, Eugenio Bennato, Michele Placido, Laura Valente(Matia Bazar), Lino Vairetti (Osanna) e molti altri. A fine gennaio 2022, tutti i brani inseriti nel film, saranno pubblicati in una compilation “liquida” intitolata col nome del film “La notte più lunga dell’anno”, in cui si potranno ascoltare anche alcune delle canzoni cantate da Unaderosa, composte proprio per il film e che sono state inserite in versione strumentale, per sottolineare e accompagnare le immagini più coinvolgenti del lungometraggio. Questo lavoro racchiude la versatilità dell’’arrangiatore lucano, che da anni riesce a produrre e ad indossare, ogni genere musicale, pur mantenendo la sua personalità, sempre riconoscibile. Antonio Deodati e Unaderosa, approdano così al mondo del cinema e ci stanno prendendo gusto, sono infatti già a lavoro per un film prodotto da un giovane calabrese che vive a Londra, ma ce ne parleranno più in là. Dopo nove anni on the road, impegnati nella loro attività concertistica e nove album pubblicati, i due musicisti lucani hanno approfittato di questo interminabile periodo pandemico, per diversificare il loro lavoro e sfruttare le loro risorse e attitudini, lavorando appunto per il cinema.

Il film.

“Nella lunga notte del solstizio d’inverno a Potenza si intrecciano quattro storie: una cubista con il padre malato, un politico corrotto sull’orlo dello scandalo, tre ragazzi che fanno festa a bordo di un carro funebre, un giovane amante deluso dalla fine improvvisa di un amore. Un potente esordio grazie anche a interpreti in stato di grazia tra cui Ambra Angiolini, Massimo Popolizio e Alessandro Haber”.

La rumoristica e l’audio del film, sono stati curati da Riccardo Cimino.



Il film La notte più lunga dell’anno, diretto da Simone Aleandri, è distribuito da Vision Distribution.

(Soggetto di Andrea Di Consoli e Cristina Borsatti).