Gianni Rosa: Diga del Basentello, il 27 gennaio riunione in videoconferenza

Una riunione urgente per capire perché sono in atto “misure di riduzione del volume di invaso della Diga del Basentello” e individuare “le soluzioni tecniche perseguibili atte a garantire la necessaria disponibilità della risorsa idrica, soprattutto nel periodo estivo”, dopo l’allarme suscitato nel mondo agricolo e in particolare fra le aziende che insistono nei territori serviti da questo invaso per l’approvvigionamento idrico. L’hanno convocata per giovedì 27 gennaio, alle ore 15,00 in videoconferenza il vicepresidente della Giunta regionale e assessore alle Politiche agricole e forestali Francesco Fanelli e l’assessore all’Ambiente ed Energia Gianni Rosa.

Sono stati invitati a partecipare i responsabili degli enti a vario titolo interessati alla gestione delle risorse idriche: il responsabile della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche – Ufficio tecnico per le dighe di Napoli, il segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale, l’amministratore unico del Consorzio di bonifica della Basilicata, il direttore generale dell’EIPLI e l’amministratore unico dell’EGRIB. Saranno inoltre presenti il capo di Gabinetto del Presidente Bardi, i dirigenti generali delle direzioni “Ambiente, Territorio, Energia” e “Politiche agricole, alimentari e forestali” della Regione e il dirigente della Protezione civile regionale.