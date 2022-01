Potenza, Chiesa di san Giovanni Bosco 24 Gennaio 2022

Il giorno 24/01/2022 alle ore 19:30, nell’oratorio della chiesa di San Giovanni Bosco in Potenza, si terrà l’inaugurazione del centro giovanile culturale “QuarantaQuindici”, in presenza dell’ispettore dell’IME, don Angelo Santorsola. Il progetto nasce per rispondere, una volta per tutte, al comune preconcetto, per cui la città di Potenza non offra alternative ai più giovani, soprattutto a quelli della fascia universitaria. Sono proprio i giovani universitari oratoriani il gruppo promotore dell’iniziativa ed il loro entusiasmo e le loro idee rappresentano il motore del nuovo centro giovanile culturale.

QuarantaQuindici è lo spazio in cui i giovani si aggregano attorno alla cultura in tutte le sue espressioni (musica, letteratura, cinema, intrattenimento), è per loro la possibilità di proporre e fruire di attività da pari a pari. Un autentico punto di riferimento per tutta la città: non a caso il nome “QuarantaQuindici” contiene le coordinate geografiche del centro giovanile (40° N 15°E)! Il centro giovanile svolgerà e incrementerà le sue attività in compatibilità con la situazione pandemica, ma intanto propone sin da subito un’iniziativa: la sala sarà adibita ad aula studio di mattina, e nei giorni dal 1 al 5 febbraio diventerà un teatro “Ariston” in miniatura, ospitando la visione in gruppo del Festival di Sanremo.