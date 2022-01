TRAGEDIA DI SAN LEONARDO. L’ING. MICHELE LEONE VICINO ALLE FAMIGLIE COLPITE

Impossibilitato a esternare direttamente alle famiglie colpite, tutto il mio dolore per questa immane tragedia che ha colpito la nostra città, grazie alle emittenti locali, in qualità di già sindaco della città, di ex Consigliere Comunale e di cittadino di questa comunità, associandomi a quanto espresso dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata, Vito Bardi e dal Sindaco di Pisticci Domenico Albano, mi permetto di esprimere alle famiglie concittadine Lopatriello, Andriulli e Carone, in questo particolare momento di grande dolore di tutta la comunità pisticcese, le mie rispettose, dovute condoglianze per la immatura perdita di Lucio, Simone e Luciano, le tre giovanissime vittime del tragico incidente notturno di San Leonardo. Ing. MICHELE LEONE

