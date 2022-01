Ancora impegnati nella ricerca persona a Forenza (Pz). Nessuna novità.

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, ancora impegnati per ricerca persona a Forenza (Pz).

Nella giornata di oggi diverse unità e nuclei speciali impegnati sul campo.

Tre unità SAPR ( Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto ) provenienti dal Comando di L’Aquila, hanno perlustrato cinque zone per un totale di ottantasei ettari;

Due unità cinofile che hanno percorso settantadue ettari di terreno impervio;

Squadre VV.F. del distaccamento di Palazzo San Gervasio e volontari, hanno battuto dieci zone pari a settanta ettari circa, nelle zone hanno individuato tre pozzi che hanno provveduto a svuotare ed ispezionare senza nessun riscontro.

A coordinare tutte le unità in campo, personale esperto in Topografia Applicata al Soccorso (TAS).

Domani le ricerche riprenderanno regolarmente.

