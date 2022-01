“Ritorno al futuro”. Montalbano, Scanzano e Policoro di nuovo insieme? Parliamone!

Montalbano Jonico lì 21.01.2022. Si comincia a fare sul serio riguardo alla questione della città unica tra Policoro, Scanzano Jonico e Montalbano Jonico: sabato 22, a Montalbano Jonico, organizzato dal circolo locale di “Gioventù Nazionale”, si terrà un incontro sul tema con relativo dibattito pubblico.

Ad intervenire con proprie riflessioni sul tema saranno Pietro Pierro, Presidente del Consiglio comunale di Montalbano Jonico, Alessandro Lardo, Presidente del Forum comunale delle associazioni giovanili e Michele Giordano, Presidente regionale di Gioventù Nazionale, l’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia. Interverrà a fornire la propria testimonianza, sulla vicenda dell’unione tra Corigliano e Rossano, Giovanni Dima che fu membro del Comitato per l’unione tra le due città jonico – calabresi nonché assessore regionale all’Agricoltura e parlamentare fino al 2013.

Michele Giordano, che ha organizzato l’evento, ha dichiarato:‹‹ Abbiamo voluto tenere questo incontro per aprire ed inaugurare una stagione di riflessione e dibattiti su questo importantissimo tema. Abbiamo appositamente voluto far parlare giovani interlocutori perché, da come si rifletterà su questo argomento e dagli esiti che si avranno, dipenderà il futuro socio – economico e anche politico delle prossime generazioni. Poiché le tre comunità sino al 1959 erano già unite da secoli, “Ritorno al futuro” ci è apparso un titolo pertinente per sintetizzare il senso della nostra iniziativa e di ciò che andremo a discutere.››

Gioventù Nazionale Basilicata