RIPARTE DALLA MURGIA L’ATTIVITA’ ESCURSIONISTICA DEL CAI MATERA FALCO NAUMANNI

Domenica scorsa 16 gennaio è ripartita da Piazza Vittorio Veneto a Matera l’attività escursionistica della Sezione CAI Matera “Falco Naumanni”. In ventuno hanno raggiunto il Parco Regionale della Murgia Materana dopo aver attraversato la città fino al Mulino Alvino, poi hanno camminato per i sentieri di Murgecchia e Murgia Timone fino a tornare in città sul ponte sospeso sulla gravina, percorrendo complessivamente una decina di chilometri con 350 metri di dislivello. Il percorso si è svolto in parte sul Sentiero Italia CAI, nuova variante che passa per Matera, segnato e approvato dal CAI l’anno scorso.

Il 2021 per l’Associazione è stato un anno particolarmente importante perché ha segnato il passaggio da sottosezione a sezione, in coincidenza con il ventennale della sua fondazione. Pur essendo la più “giovane” della Basilicata, Matera con i suoi 231 iscritti è la sezione più numerosa della nostra Regione.

Altro evento importante del 2021, in cui i soci della Sezione CAI Matera sono stati impegnati sia in fase di organizzazione sia di realizzazione, è stata la Settimana nazionale dell’escursionismo, già rinviata nel 2020 a causa della pandemia da COVID-19, che il CAI ha voluto organizzare in Basilicata insieme al Raduno nazionale. Solo alle escursioni nel territorio materano hanno partecipato numerosi camminatori provenienti da sezioni CAI italiane di diverse regioni, dal Nord al Sud, facendo registrare in totale quasi trecento presenze.

A parte il rilevante appuntamento nazionale, lo scorso anno l’Associazione ha realizzato 27 escursioni, con una partecipazione che ha superato le 400 presenze, nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia.

Con l’uscita di domenica scorsa sulla Murgia Materana, sono dunque iniziate le escursioni inserite nel ricco calendario approntato per il 2022. La principale novità di quest’anno sono i numerosi appuntamenti in programma insieme ad altre sezioni CAI d’Italia. Saranno ospiti della nostra Sezione per camminare con noi sulla Murgia Materana e dintorni.

Tra le uscite di più giorni in programma quest’anno: l’isola d’Ischia ad Aprile, il gruppo montuoso delle Madonie in Sicilia a Maggio, l’Aspromonte in Calabria a Giugno e, sempre in Calabria e a Giugno, il cammino di San Francesco da Paola. A Luglio ci saranno due appuntamenti sulle Alpi nel Cadore e tra le Dolomiti Ampezzane in Veneto nonché per i sentieri della Valsesia in Piemonte; a fine Agosto ci sarà il cammino di 4 giorni tra i luoghi della spiritualità nelle Foreste Casentinesi. Poi avremo due escursioni insieme ai bambini, due giornate sulle neve, due giornate ecologiche, la classica dedicata alle Ferrovie non dimenticate, la “notturna” a Giugno, la Giornata mondiale dell’acqua il 22 marzo e la Giornata mondiale della biodiversità il 22 aprile, due escursioni lungo il Sentiero Italia: da Altamura a Matera e dal Lago Sirino a Rivello e l’11 settembre la Festa della Montagna insieme alle altre tre sezioni CAI della Basilicata di Lagonegro, Melfi e Potenza.

Per domenica prossima è prevista la seconda escursione, sulla neve del Parco Nazionale del Pollino, con partenza da Lago Duglia, località situata nel Comune di Terranova del Pollino.

Si aggiunge che quanti vogliano iscriversi all’Associazione o ricevere informazioni sulle attività svolte possono recarsi nella sede di Vico Lombardi n.5, aperta nei giorni di martedì e di venerdì dopo le 19.30.

Si allegano: il calendario delle escursioni 2022 e due fotografie scattate durante le uscite effettuate.

Matera 21 gennaio 2022