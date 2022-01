Premio Divisione elicotteri Leonardo, Ugl: “Raggiunto un buon accordo”.

“Abbiamo raggiunto finalmente un buon accordo sulla rimodulazione del Premio di Risultato nella sede della Leonardo Global Solutions di Roma, dove si è svolto un incontro tra le Direzioni Aziendali del Gruppo Leonardo e della Divisione elicotteri e, le Segreterie Nazionale e Provinciali di Frosinone e Brindisi dell’Ugl metalmeccanici unitamente con le Rsu dei siti interessati: il premio per i lavoratori è il più alto di tutte le altre realtà del Gruppo, ci riteniamo di aver svolto una buona trattativa a riconoscenza dei sacrifici dei tanti lavoratori che rappresentiamo”.

E’ quanto dichiarano il Vice Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici con delega gruppo Leonardo Adelmo Barbarossa con Gerardo Minotti e Damiano Flores, rispettivamente Segretari Provinciali della federazione di Frosinone e Brindisi.

Per i sindacalisti, “l’UglM già dal 2016 aveva proposto insistentemente, alla Leonardo di stabilizzare in busta paga una parte dell’importo totale del premio per far si che i lavoratori avessero più liquidità. L’accordo raggiunto prevede ora la stabilizzazione in busta paga per fasce intermedie distribuito su 12 mensilità: inoltre è prevista una tantum da erogare nel cedolino di marzo 2022 a copertura del 2021 essendo retroattiva, con l’intesa raggiunta. L’Ugl metalmeccanici – concludono Barbarossa, Minotti e Flores – rivendica di essere l’O.S. che ha da anni insistito di stabilizzare una parte del Pdr della divisione Elicotteri nella retribuzione mensile, mettendo una parte importante di esso, al sicuro da eventuali criticità congiunturali. La proposta da noi portata sostenuta da oltre 5 anni, nasce dai delegati Ugl e dai lavoratori degli stabilimenti di Anagni e Brindisi che da sempre insieme alla Segreteria Nazionale stanno portando avanti questa idea sui tavoli nazionali di Leonardo. Finalmente anche la Corporate si è resa conto che non si può essere One Company senza avere trattamenti se non uguali almeno molto simili”.

Roma, 21 gennaio 2022.