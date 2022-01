Policoro: “Ci è stato dato un figlio. La vita nascente interroga la famiglia e società”

Domenica 23 gennaio il locale Cav (Centro di aiuto alla vita) organizza, presso il centro giovanile “Padre Minozzi” di Policoro, ore 16:30, un incontro dal tema: “Ci è stato dato un figlio. La vita nascente interroga la famiglia e società”. La giornalista-scrittrice Costanza Miriano sarà al centro dei lavori con una testimonianza sull’argomento e un fecondo contributo alla discussione sarà portato da Don Michele Celiberti, direttore del centro giovanile che ospita l’appuntamento culturale; Don Antonio Donadio, vicario parroco; l’avvocata Franca Mauro e Remo Covacchini, rispettivamente presidente Cav Policoro e Cav regionale, relazioneranno laicamente sul diritto alla vita in un momento in cui il dibattito a livello nazionale sta dividendo le forze politiche in vista del possibile referendum sull’eutanasia sulla cui ammissibilità si pronuncerà nelle prossime settimane la Consulta. L’incontro anticipa di quale giorno la giornata per la vita indetta ogni primo febbraio dalla Cei (Conferenza episcopale italiana) che vede i Cav nazionali impegnati in prima linea sulla difesa dei valori primordiali dell’essere umano, tra cui appunto il diritto alla vita che ha anche implicazioni sociali, e non solo morali, in un Paese dove il tasso di natalità è prossimo allo zero con prospettive non proprie felici sul futuro della nazione in termini generazionali. E’ previsto anche il saluto del sindaco della città jonica, Enrico Mascia. La cittadinanza è invitata a partecipare nel rispetto delle norme di sicurezza anti-covid tra cui il green pass obbligatorio per poter presenziare i lavori.

Policoro, lì 21-01-2022