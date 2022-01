Lavori di manutenzione straordinaria delle strade, ok della Giunta

La Giunta ha approvato (con delibera n. 11 del 19 gennaio 2022) il progetto di fattibilità per l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali da finanziare con i fondi del “Programma regionale Strada per Strada” già destinati al Comune di Martina.

Sono sette le strade interessate ai lavori, via Guglielmi, piazza Filippo D’Angiò, viale Europa, viale della Libertà, via Giuseppe Fanelli, via San Girolamo Emiliani e via Davide Carrieri, caratterizzate da un livello medio e alto di traffico veicolare. Da quanto emerso dai sopralluoghi dell’ufficio Lavori Pubblici, sono le strade che richiedono interventi con maggiore urgenza in considerazione delle condizioni di degrado e di usura del manto bituminoso, della presenza di buche e di irregolarità della carreggiata che rappresentano potenziali situazioni di pericolo per l’utenza.

Gli interventi, di un importo complessivo di 1.353.107,87 euro (di cui 50.000 euro di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta), rientrano nel Programma Triennale 2022/2024 ed Annuale 2022 adottati dalla Giunta con delibera n. 357 del 7 dicembre 2021.