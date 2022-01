Comune di Pomarico. Finanziamento di 400 mila euro per infrastrutture verdi. Annuncio del sindaco Mancini

di Michele Selvaggi

POMARICO. Dopo frane e cedimenti degli ultimi tempi, finalmente una buona notizia per il territorio pomaricano. Un cospicuo finanziamento al Comune di Pomarico, da parte della Regione di Basilicata, per un importo di 400 mila euro, destinato alle “infrastrutture verdi” , è stato annunciato con soddisfazione, nelle ultime ore, dal primo cittadino Francesco Mancini alla cittadinanza che amministra ormai da diversi anni. “Nuove opportunità per Pomarico – si legge in una nota appena diffusa ed a firma dello stesso – La conferma di questi ulteriori finanziamenti per quanto riguarda la nostra città, conferma il buon lavoro che quotidianamente svolge la mia squadra. Assessori, consiglieri, uffici, tutti insieme e ognuno per le proprie competenze sono costantemente impegnati su tutti i fronti, non tralasciando qualsiasi opportunità di finanziamento che potrebbe giovare alla nostra comunità. Con questi 400 mila euro -delle “infrastrutture verdi “ Aggiunge Mancini – andremo a potenziare sotto tutti i punti di vista, anche dal punto di vista estetico, tutto il parco sportivo di via Rago dove sono in fase conclusiva lavori per quanto riguarda la tensostruttura e quelli riguardanti il campo di calcetto. Mentre con i 135 mila euro per il “ ciclo dei rifiuti “realizzeremo un isola ecologica “intelligente”, dove con il riconoscimento personale tramite scheda, si potranno conferire i rifiuti differenziati ( h 24) con una forma di premialità. Il finanziamento – aggiungiamo noi – fa parte della riprogrammazione regionale delle risorse del Fondo Sociale di coesione ( FSC 2021 – 2027) con cui la stessa Regione ha finanziato una serie di interventi in materia ambientale nell’ambito del Piano Stralcio Regionale.