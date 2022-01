Campagna vaccinale, dal 29/1 nuova attività ospedale Chiaromonte

Da sabato 29 gennaio presso l’Ospedale di Chiaromonte sarà intensificata la campagna vaccinale della popolazione residente nell’area Alto Lagonegrese – Sinni – Serrapotamo, in particolare per i ragazzi e le ragazze tra i 5 e i 18 anni e i cittadini cosiddetti “fragili”. Ne dà comunicazione l’assessore alla Salute Rocco Leone riferendo che è stata accolta la sollecitazione di molti sindaci dell’area anche allo scopo di alleggerire il carico di lavoro degli Ub vaccinali della stessa zona. Il POD di Chiaromonte disporrà di un dirigente medico dello stesso presidio specialista in pediatria e allergologia per organizzare al meglio la campagna. Il calendario sarà realizzato di intesa con i sindaci. “Raccogliendo la sollecitazione oltre che dei sindaci del presidente Bardi stiamo dunque intensificando – commenta l’assessore Leone – la campagna vaccinale in particolare indirizzata a studenti e malati che presentano patologie particolari”.

