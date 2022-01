Articolo Uno. Cordoglio per la scomparsa di Romualdo Coviello

“Profondo dolore per la scomparsa di Romualdo Coviello. Politico appassionato, rigoroso uomo delle Istituzioni, sempre pronto a battersi per una società più equa e più giusta. La Basilicata, la politica, il Paese, perdono un protagonista.

La comunità di Articolo Uno si stringe attorno a Cristiana, a Decio e ai tanti chi gli hanno voluto bene.” Lo scrive in una nota il segretario di Articolo Uno Basilicata, Carlo Rutigliano.

