In Piemonte la riqualificazione del Sangone è a firma lucana.

Grazia Bruna Albano, Lidia Di Pinto e Grazia Albano le progettiste del

riverfront del Parco urbano fluviale”

A dar forma, funzionalità e sostanza al riverfront del torrente Sangone

a Beinasco in provincia di Torino sarà il progetto di tre cervelli

lucani: un’ingegnera, Grazia Bruna Albano, e le architette Grazia Albano

e Lidia Di Pinto, sono le autrici della proposta progettuale risultata

vincente.

Sì, perché il tutto è nato dalla partecipazione al “Concorso

internazionale di idee per la riqualificazione del parco fluviale lungo

il torrente Sangone” indetto dal comune piemontese e dalla Fondazione

per l’Architettura di Torino. Autorevole iniziativa, dunque, che ha

visto trionfare genio e creatività lucana che ha come interpreti tre

progettiste che, come spesso accade, hanno trovato spazi e opportunità

lontano dalla terra d’origine.

La notizia del successo ottenuto dalle lucane è stata rilanciata dal

portale web degli ingegneri di Matera. Nello specifico, il concorso di

idee per la realizzazione del masterplan, come spiegato sul sito della

Fondazione per l’Architettura è “finalizzato a valorizzare e

riqualificare il territorio comunale di Beinasco, con particolare

attenzione alle aree del parco fluviale del torrente Sangone”.

Lo studio paesaggistico riguarda il territorio in prossimità del

torrente, punto di interesse e di sviluppo di itinerari turistici e

naturalistici. “Obiettivo del concorso è quello operare una

riqualificazione del riverfront del Sangone, attraverso la progettazione

di un parco urbano fluviale che, nel rispetto dell’ambiente, costituisca

una fascia verde con attrezzature ludiche e sportive per la

cittadinanza, collegate tra loro e con il torrente attraverso percorsi

ciclopedonali.

L’area in questo modo diverrà fruibile sia dalla cittadinanza che dai

turisti: particolare attenzione dovrà essere dedicata al sistema delle

aree verdi urbane, per le quali è essenziale garantire la massima

accessibilità e la configurazione di una rete in modo tale da garantire

la creazione di percorsi di connessione”.

Un progetto avvincente e che arricchirà di valore l’area e il patrimonio

infrastrutturale del Piemonte. L’auspicio è che anche la Basilicata

ricorra sempre più spesso allo strumento dei “concorsi di idee”, una

strategia valida e che potrebbe dare opportunità ai tecnici e ai

creativi. Lucani compresi.

Link utili per approfondire la notizia

https://www.fondazioneperlarchitettura.it/2021/10/27/buone-idee-per-beinasco/