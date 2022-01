MERRA: DOMANI TAVOLO TECNICO SU SS 18 TIRRENA

L’assessore regionale ad Infrastrutture e Mobilità ha convocato per domani in Assessorato alle ore 10 un incontro per discutere dei lavori che interessano l’arteria nel territorio di Maratea

Un tavolo tecnico per fare il punto sulle attività di cantiere per i lavori sulla Statale 18 Tirrena, nel territorio di Maratea e per individuare soluzioni utili a ridurre i disagi degli utenti è stato convocato per la mattinata di domani 20 gennaio dall’assessore regionale ad Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra. L’incontro si terrà a Potenza, nella sede dell’Assessorato in corso Garibaldi.



“Nonostante non si ancora attivo il vero cuore del cantiere, con le attività di scavo finalizzate all’apertura delle gallerie – ha evidenziato l’esponente della giunta lucana – ho convocato questa riunione di natura tecnica per discutere dei disagi degli utenti e delle attività in corso. Ritengo necessario – ha concluso Merra nell’annunciare l’iniziativa – dare risposte ai cittadini, sempre e comunque”.