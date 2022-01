COMUNE DI LECCE –ASSESSORATO ALLA CULTURA

TEATRO PUBBLICO PUGLIESE

Stagione Teatrale 2021/2022

20 GENNAIO – TEATRO APOLLO, ORE 21

“COSA NOSTRA SPIEGATA AI BAMBINI”

23 GENNAIO – TEATRO PAISIELLO, ORE 21

“IL PROBLEMA”

SPETTACOLO FUORI ABBONAMENTO

ATTIVO IL SERVIZIO “VENGO ANCH’IO! – PORTA I BIMBI CON TE A TEATRO”

Prosegue questa settimana la stagione teatrale del Comune di Lecce in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese con due appuntamenti. Sul palco del Teatro Apollo, giovedì 20 gennaio saranno protagonisti Ottavia Piccolo e i Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo con“Cosa nostra spiegata ai bambini” di Stefano Massini per la regia di Sandra Mangini. Uno spettacolo che dà forma e struttura a un teatro necessario, civile, in cui il racconto dell’etica passa attraverso le parole, i timbri e le azioni di coloro che spesso non hanno voce. Perché se riuscissimo a spiegare Cosa Nostra ai bambini, tutto sarebbe diverso. Eppure, le parole più semplici, a volte, sono quelle più difficili da trovare, quelle che solo il teatro riesce a dire.

Uno nuovo appuntamento FUORI ABBONAMENTO non annunciato in precedenza si inserisce nella già ricca stagione. Domenica 23 gennaio il Teatro Paisiello ospiterà Franco Ferrante, Nunzia Antonino, Paola Fresa e Michele Cipriani con “Il problema” di Paola Fresa. In un interno domestico, Padre, Madre e Figlia si trovano a dover affrontare un problema: la malattia incurabile che colpisce il Padre. Il testo è costruito come una sequenza ininterrotta di accadimenti, dove la narrazione è affidata all’esclusiva rappresentazione dei fatti. Nel precipizio della memoria che è la sindrome di Alzheimer, la scrittura non risparmia ai suoi personaggi continui inciampi tragicomici.

In occasione dell’appuntamento con “Il problema” sarà attivo anche “Vengo anch’io! – Porta i bimbi con te a teatro”: un’attività destinata all’infanzia per consentire la fruizione degli spettacoli da parte degli adulti mentre i bambini sono occupati in laboratori e percorsi tematici. Incontri ispirati agli spettacoli visti dai genitori, così da poter avere argomenti comuni sui quali adulti e bambini possano confrontarsi all’uscita del teatro. Mentre gli adulti si godono lo spettacolo, i bambini potranno vivere l’opera teatrale in una dimensione di gioco, in uno spazio tranquillo e allestito per loro (Info e prenotazioni al 340.4722974 / 329.1145952, anche WhatsApp).

L’amministrazione comunale e il Teatro Pubblico Pugliese hanno deciso inoltre di attivare un last-minute su entrambi gli appuntamenti. L’offerta è attiva online e al botteghino del Teatro Apollo e del Teatro Paisiello. Dal 19 gennaio ci sarà la possibilità di acquistare biglietti a 15 euro per i posti palco per Cosa Nostra spiegata ai bambini. Dal 21 gennaio invece sarà attivato il last minute con biglietti a 10 euro per i posti palco per lo spettacolo fuori abbonamento “Il problema”.

Il Comune di Lecce ricorda che è attiva anche la possibilità di acquistare un “biglietto sospeso” da lasciare al botteghino per destinarlo a chi non può permettersi di andare a teatro ma desidera farlo, che sarà consegnato ad associazioni, case famiglia e cooperative sociali.

Info: www.teatropubblicopugliese.it