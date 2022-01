Istituito tavolo tecnico per SP 50 E SP 6

> Un proficuo e positivo incontro, quello tenuto questa mattina nella sala Giunta del Comune di Avigliano, per affrontare la questione relativa alla ordinanza dirigenziale che imposto divieti di transito a cicli e motocicli ed limiti di velocità, sulle Strade provinciali Nr. 50 del Carmine e Nr. 6 (Avigliano-San Nicola).

> All’iniziativa voluta dal Presidente della Provincia Rocco Guarino e dal Sindaco di Avigliano Giuseppe Mecca, erano presenti anche consiglieri provinciali (Barbuzzi, Ferrone, Setaro) e comunali dell’area, rappresentanti delle associazioni di motociclisti e ciclisti dell’area.

>

> Interessante la decisione finale assunta nel confronto, di istituire un tavolo permanente aperto dalla prossima settimana per verificare le modalità di compatibilità tra divieti ed utilizzo della rete viaria per tutta la stagione e consentire anche le iniziative ciclomototuristiche. Nel frattempo, entro venerdì, si farà una verifica per la rettifica del provvedimento nelle more degli interventi viari che si avvieranno e quelli che si programmeranno.

> Per il Presidente Guarino – la questione annosa per il nostro Ente è quella della viabilità provinciale.

> “Il cambiamento epocale nel sistema della mobilità sostenibile, pone un tema di garanzie tra sicurezza della rete stradale e nuova mobilità.

> Le Province pagano un prezzo alto nella storia del taglio di risorse per gli interventi e per la manutenzione ordinaria mancando cantonieri e con servizi adeguati oltre che con responsabilità dirette dei tecnici in caso di incidenti e di danni con richieste esose” ha ribadito Guarino.

> “Bisogna per questo assumere decisioni Comuni compatibili con le norme di legge ed a tutela di tutti”

> Sulla Sp 6, ha ricordato il Presidente della Provincia, ci sono interventi già decisi da tempo (307 mila euro in fase di appalto), mentre Sulla Sp 50 verificheremo cosa e come fare.

> “Lo dobbiamo sempre ricordare – ha aggiunto Guarino – siamo passati dai 7 milioni di un tempo ai 2,5 stanziati attualmente con grandi sacrifici e tagli, tenendo conto che dobbiamo procedere a garantire la sicurezza della rete stradale su tutto il territorio provinciale che presenta analoghi casi di ammaloramento della rete viaria”.

> In apertura dei lavori, il Sindaco di Avigliano, Giuseppe Mecca, aveva sollecitato la definizione di un cronoprogramma di interventi sulle due strade provinciali per evitare di intervenire con un ricorso avverso l’ordinanza trovando le forme migliori per trasformare le intenzioni in atti e fatti concreti.

> Il tutto compatibilmente tra volontà generali ed evidenze tecniche per le quali il tavolo tecnico stabilirà le diverse modalità di limitazioni al transito sempre a tutela della pubblica utilità.

> All’incontro è seguito un sopralluogo con gli amministratori provinciali ed i tecnici sulle due strade interessate.

