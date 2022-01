Basilicata. Precisazione Gruppo Forza Italia Consiglio Regionale

Ci dispiace che il nostro comunicato, nel quale non c’è alcun riferimento a Marcello Pittella, sia stato interpretato come una mancanza di rispetto umano nei suoi confronti. Per ristabilire la nostra posizione, il termine “presenza” è riferito alla “presenza” di proposta politica di tutto il Pd. Ma proprio per allontanare ogni equivoco non abbiamo alcuna difficoltà a chiarire e, se dovesse essere ancora interpretato come attacco personale a Pittella, a chiedergli scusa.

I consiglieri Gruppo Forza Italia