SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 2022

Dal 18 al 25 gennaio l’Arcidiocesi di Matera-Irsina, la Chiesa Evangelica Battista di Matera e la Chiesa Ortodossa di Romania condivideranno un appuntamento ecumenico che coinvolge le Chiese e le confessioni cristiane di tutto il mondo: la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.

Il tema della Settimana 2022 “In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo” è stato scelto dal Consiglio delle Chiese del Medio Oriente per rievocare l’esperienza dei Magi.

È un’amicizia che si consolida di anno in anno il segno distintivo della settimana che si apprestano a vivere con le loro comunità i rappresentanti delle confessioni cattolica, evangelica e ortodossa della provincia di Matera.

L’incontro annuale per domandare il dono dell’unità sarà solo in parte condizionato dall’emergenza pandemica: dei tre momenti comunitari in programma il primo si svolgerà in presenza il 18 gennaio nella Chiesa di S. Francesco d’Assisi a Matera, il secondo il 22 gennaio via webinar, il terzo il 25 gennaio in modalità mista presso la Chiesa Evangelica Battista di Matera (in Via Gravina).

Le riflessioni sul tema di quest’anno saranno proposte dal Vescovo della Diocesi di Matera-Irsina Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, dal Pastore Luca Reina, da Padre Nicola Mihaisteanu parroco della Chiesa ortodossa di Romania e da Don Donato Giordano, direttore dell’Ufficio ecumenico diocesano.

Matera, 17 gennaio 2022

Diocesi di Matera-Irsina