Liceo Sportivo a Scanzano Jonico. Scarnato: finalmente, è stato istituito un indirizzo di scuola superiore di secondo grado

Grazie al buon lavoro del Presidente della provincia Piero Marrese e all’ok della Regione, Finalmente, dopo anni è stato istituito un indirizzo di scuola superiore di secondo grado a Scanzano Jonico. Finalmente nasce il LICEO SPORTIVO nella provincia di Matera. In un paese normale Basterebbe questo per far gioire politici e politicanti della zona con una visione futuristica ampia che potrebbe prospettare a favore del territorio anche la nascita di strutture sportive e polisportive ed infrastrutture legate a ciò e la valorizzazione di quelle presenti, che renderebbero non solo l’offerta formativa più valida e attraente, ma anche attirare l’attenzione delle federazioni sportive e quindi portare competizioni di carattere nazionale e non.

Ma ahimè, qualcuno è talmente abituato a guardare la punta dei piedi che dimentica di alzare lo sguardo e puntare in avanti che è intervenuto sulla questione, criticandola e proponendo l’istituzione di un istituto tecnico. A noi sarebbe andato anche bene, ma è una cosa già vista, già presente nei territori limitrofi. Altri invece sono intervenuti

da qualche comune dell’entroterra, criticando il fatto che a Scanzano si e da loro no, ora, ad onorare il vero, basterebbe rispondere a questi signori con un elenco infinito delle attenzioni che hanno ricevuto in questi anni, a volte, anche a discapito del territorio scanzanese. Ma non vorremmo scendere ai loro livelli, per questo li lasciamo a fare del vittimismo nel momento in cui un comune come Scanzano Jonico riceve un minimo di attenzione dopo anni di vuoto.

Scanzano Jonico è un punto nevralgico per lo sviluppo dell’intero Metapontino, la “cenerentola” del metapontino grazie alla voglia di reagire che stanno dimostrando i cittadini e l’attenzione (anche timida) da parte degli amministratori provinciali e regionali pare abbia ritrovato la sua scarpetta, se ne facciano una ragione le vicine “sorelle” e condividano con gioia l’inizio di una lunga ripresa.

Claudio Scarnato PD Scanzano Jonico