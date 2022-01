Incidente stradale a Tolve (Pz). Si ribalta un tir che trasportava olio di oliva.

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, in data odierna alle ore 9.20 circa, sono intervenuti per incidente stradale sulla S.S. 96 vecchio itinerario tra il valico di Pazzano e Tolve.

I VV.F. sono stati allertati dalla Centrale Operativa dei Carabinieri, arrivati sul posto, a pochi chilometri da Tolve, hanno trovato un autoarticolato completamente capovolto e parzialmente fuori strada.

L’autista non ha riportato danni visibili ed è stato sottoposto ad un primo controllo da parte del personale 118 intervenuto.

Il carico, olio di oliva, è andato quasi completamente cosparso nei terreni sottostanti e in parte sulla sede stradale, i VV.F. hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’automezzo per evitare l’insorgere di incendi.

La strada attualmente è chiusa al traffico.

I VV.F. sono intervenuti con un’autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Polizia Locale e 118.

Correlati