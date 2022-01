BARI: SCUOLA POPOLARE “IMPAROAIMPARARE”

OGGI L’ASSESSORA ROMANO AL PRIMO APPUNTAMENTO AL LIBERTÀ CON IL PROGETTO CINEMATOGRAFICO DE I BAMBINI DI TRUFFAUT

Nel pomeriggio, alle ore 18, presso l’aula magna della scuola San Giovanni Bosco, l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano interverrà al primo appuntamento nel quartiere Libertà di “ImparoAimPARARE”, la scuola popolare della cooperativa sociale I bambini di Truffaut che intende promuovere occasioni di dialogo e riflessione collettiva attraverso la visione di una pellicola cinematografica e il confronto del pubblico con professionisti del cinema e sociologi.

Il progetto, tra i vincitori del bando Urbis, propone ventiquattro proiezioni cinematografiche gratuite con l’obiettivo di attivare dinamiche di comunità favorendo percorsi pedagogici e solidali in un’ottica di cooperazione dal basso. Il tema scelto per oggi è “A Scuola di Accoglienza e Rispetto” con la visione del film “Una classe per i ribelli” di Michel Leclerc, uno spaccato contemporaneo sulla realtà della scuola pubblica e sulle difficili scelte dei genitori rispetto al contesto socio-culturale in cui far crescere i propri figli.

L’iniziativa è aperta a tutti, in particolare ad educatori, ragazzi e famiglie.