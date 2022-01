Pisticci: la minoranza chiede l’attivazione della didattica a distanza al fine di garantire il diritto all’istruzione.

Dopo diverse segnalazioni di genitori e a seguito dell’appello degli insegnanti, come consiglieri di minoranza abbiamo richiesto alla Dirigente della Scuola Primaria San Giovanni Bosco di Marconia e al Sindaco di Pisticci di intervenire con urgenza per attivare la DAD ( didattica a distanza).E’ inconcepibile che gli alunni risultati positivi non possano seguire le lezioni con grave danno per il loro apprendimento e per la loro crescita in violazione del diritto costituzionalmente garantito all’istruzione.

OGGETTO: Mancata attivazione della DAD per assenza di connessione internet wi-fi

I sottoscritti Consiglieri Comunali Vito Anio Di Trani, Pasquale Domenico Grieco, Carmine Calandriello e Giuseppe Miolla,

PREMESSO CHE

– a seguito delle operazioni di screening effettuate in data 7 e 8 gennaio sulla popolazione scolastica e su personale docente e non, sono state riscontrate molte positività tra gli alunni che frequentano la scuola primaria San Giovanni Bosco a Marconia;

– al fine di tutelare il diritto all’istruzione la legge prevede che venga attivata la didattica a distanza per gli alunni o studenti risultati positivi e inseriti nella piattaforma;

– già gli insegnanti della scuola primaria interessata hanno richiesto l’intervento della Dirigente e del Comune di Pisticci per risolvere il problema dell’assenza di connessione internet;

– la mancata attivazione della didattica a distanza sta privando gli alunni della possibilità di seguire le lezioni con grave danno per il loro apprendimento e per la loro crescita;

Tanto premesso, gli istanti

Chiedono

Alla Dirigente della scuola primaria Sg. Bosco-Marconia e al Sindaco di Pisticci, ognuno per quanto di propria competenza, di intervenire con urgenza per garantire la possibilità dell’attivazione della didattica a distanza al fine di garantire il diritto all’istruzione come previsto dalla nostra Carta Costituzionale

Dr. Vito Anio Di Trani

Dr. Pasquale Domenico Grieco

Dr. Carmine Calandriello

Avv. Giuseppe Miolla