Pisticci. Vecchia Strada Provinciale n.18: nota dell’amministrazione comunale.

Relativamente alla situazione in cui versa la Vecchia Strada Provinciale n.18, che collega l’abitato di Pisticci Centro a Pozzitello, con la Giunta appena insediatasi, quindi ancor prima della notizia dell’approvazione da parte della Regione di un finanziamento di 275 mila euro per i lavori di messa in sicurezza del tratto di strada interessato da una frana a fine settembre 2020, il Sindaco Albano segnalò il problema durante il primo incontro avuto con il Presidente della Provincia Marrese circa due mesi fa.

Nel corso di quell’incontro Istituzionale, la Provincia, dimostrando grande attenzione per le istanze del territorio pisticcese, oltre ad annunciare l’ approvazione dell’intervento di messa in sicurezza della viabilità della Strada Pisticci-Mare nel tratto riguardante l’abitato di Tinchi, cosa avvenuta qualche settimana dopo, si disse disponibile ad intervenire per la messa in sicurezza della Vecchia Strada Provinciale 18, ma naturalmente solo dopo l’intervento che ripristinerà il tratto franato circa un anno fa, che dunque risulta propedeutico rispetto ad ogni ulteriore intervento futuro.

Quindi, grazie al proficuo dialogo che l’Amministrazione ha fin da subito instaurato con le Istituzioni, presto saranno messe in campo una serie di azioni volte alla risoluzione della problematica complessiva riguardante la Provinciale 18