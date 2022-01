Quirinale. Margiotta: Bene designazione Cifarelli

“Esprimo grande soddisfazione per la designazione di Roberto Cifarelli, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, tra i delegati della Basilicata che saranno chiamati a votare il prossimo Presidente della Repubblica.

È molto importante che per l’opposizione sia stato eletto il nostro capogruppo che potrà dare un contributo decisivo in questo snodo cruciale della vita democratica del Paese che, mai come oggi, appare decisivo per il futuro dell’Italia.

Apprezziamo che alcune forze di centro sinistra, in particolare IV, abbiano deciso di sostenere la candidatura di Cifarelli. Spero che questo possa essere un buon viatico per la costruzione del campo largo del centro sinistra, che va da IV al M5S, a cui sta lavorando il segretario nazionale, Enrico Letta”. Così in una nota il senatore del Pd, Salvatore Margiotta