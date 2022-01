Maltempo in provincia di Potenza.

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, in data odierna dalle 8.00 alle ore 17.00, hanno effettuato più di dieci interventi per cause legate al mal tempo con diverse tipologie:

Incidente stradale, 658 altezza Barile; Incidente stradale, località Matinelle – Tramutola;

Recupero autoveicoli bloccati per neve, SP Oraziana – Ripacandida; Incendio baita, Marsicovetere; Soccorso persona bloccata nella neve con autovettura, Pazzano – Tolve;

Palo Enel pericolante, SP15 Contrada Scaratella – Teana; Incidente stradale, SS 598 – Marsico Nuovo; Autotreno un panne, 658 – Rionero in Vulture; Recupero autovetture e veicoli, Vaglio Basilicata; Alberi pericolanti, via Tasso – Potenza; Crollo parziale di elementi strutturali, Via Cairoli , Lauria; Alberi pericolanti, contrada piani – Palazzo San Gervasio;

Oltre alla sede Centrale, sono stati impegnati i Distaccamenti di Melfi, Lauria, Villa D’Agri e Palazzo San Gervasio. Gli automezzi utilizzati: Autopompe, fuoristrada ed autoscale.

