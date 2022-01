Lo scorso 7 gennaio 2022, nella sala conferenze del Rettorato, l’Università del Salento ha conferito la laurea in memoriam in “Scienze filosofiche” a Giovanni Pallara, brillante studente del percorso internazionale italo-francese in convenzione con Sorbonne Université, scomparso prematuramente.

Il dottor Pallara aveva conseguito il titolo francese presso la Sorbonne Université con una tesi, giudicata eccezionale dai relatori francesi e italiani, su “Le statut de la perception en Descartes”. Con il conferimento del titolo italiano, l’Ateneo e il corso di laurea in “Scienze filosofiche” in particolare hanno inteso rendere merito al valore accademico del dottor Pallara, esprimendo al contempo la propria vicinanza alla famiglia e a tutti i suoi cari.

Lecce, 10 gennaio 2022