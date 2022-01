AMBIENTE, DE BONIS: “STASERA SU REPORT SERVIZIO SU FANGHI TOSSICI PER CUI FUI ESPULSO DA M5S”

“I fanghi da depurazione sono ancora oggi usati come fertilizzanti in agricoltura, immettendo sostanze pericolose e potenzialmente cancerogene nella catena alimentare e quindi, in sostanza, sulle nostre tavole. L’articolo 41 del cosiddetto Decreto Genova ha innalzato i limiti di idrocarburi e di altri agenti tossici che possono essere sversati nei terreni, sia dai fanghi civili sia da quelli industriali. All’epoca, nel 2018, presentai alcuni emendamenti per sopprimere queste disposizioni e pagai questa ‘disobbedienza’ con l’espulsione dal Movimento Cinque Stelle. L’ex ministro Costa, da me interrogato, aveva promesso che quella norma sarebbe stata transitoria e che i limiti sarebbero stati rivisti quanto prima. Non si è fatto nulla. Ho richiesto un incontro con il Ministro Cingolani per esporgli la gravità della situazione, ma anche in questo caso ho ricevuto solo un silenzio assordante. Evidentemente c’è un colpevole ritardo sul quale va richiamata una precisa responsabilità politica. Invito tutti i colleghi parlamentari e tutti i cittadini a guardare la trasmissione Report di questa sera per farsi un’idea chiara e immediata di che cosa comporti per l’ambiente e la salute umana tollerare ancora lo sversamento di queste sostanze nei terreni agricoli”.

Lo ha dichiarato il senatore Saverio De Bonis, membro della IX Commissione Agricoltura del Senato, commentando la puntata che andrà in onda su Report questa sera su Rai Tre.