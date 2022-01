RIGONFIAMENTO ASFALTO PISTICCI SCALO. LA PROVINCIA INTERVERRA’ SUBITO

Lo avevamo segnalato appena ieri, 7 gennaio 2022 e l’Amministrazione Provinciale di Matera, ha subito fatto sapere che interverrà per risolvere il problema relativo al rigonfiamento laterale dell’asfalto dell’arteria provinciale che conduce allo Scalo, all’Anic e al Quartiere Residenziale, attesa la sua potenziale pericolosità per il traffico stradale sempre notevole e veloce in quella zona. E la cosa non può che fare piacere non solo a noi che lo abbiamo segnalato, ma anche a chi è sempre attento ai problemi del nostro territorio. In particolare, come spiegano dalla Provincia, l’opera rientrerà in un contesto più ampio che riguarderà anche altri interventi sulla S.P. 18 con la messa in sicurezza e segnaletica orizzontale. Ovviamente occorre rispettare certi tempi di un normale iter per la realizzazione delle opere progettate e da eseguire e la cosa, naturalmente, rientra nella normalità degli interventi. Sicuramente però, la risoluzione del disservizio su quel tratto segnalato di Pisticci Scalo, dovrebbe avere una certa priorità. Di tutto questo occorre dare atto all’Ente materano di via Ridola del Presidente Pietro Marrese e dal Settore Tecnico dello stesso guidato dall’Ing. Pietrocola per la responsabile pronta risposta alla risoluzione di un problema serio che a lungo andare poteva avere serie conseguenze. Della cosa è stata informata anche l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Albano e in particolare l’Assessore ai LL.PP. Rocco Negro che, dopo il nostro servizio, si era mosso di conseguenza verso l’Amministrazione Provinciale. Sull’argomento, per l’occasione, ci preme sottolineare anche l’interessamento del parroco del Quartiere Residenziale dello Scalo, don Giuseppe DITOLVE, che, dopo aver letto il nostro servizio, ci ha informato, sempre per quanto riguarda i problemi stradali della zona, di un suo intervento di qualche tempo fa, verso il Presidente della Provincia, Marrese, attraverso una missiva in cui venivano elencate le immediate necessità di intervento in un centro abbastanza popolato del territorio del nostro comune.

MICHELE SELVAGGI